Massimo Ghini | Mio figlio di 25 anni ha la polmonite bilaterale da Covid

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilnon è solo virus per vecchi : colpisce anche i giovani, e in modo grave. Parola di, che lancia un appello a "tutti i genitori come me: fate molta attenzione ai vostri figli, ...

HuffPostItalia : Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite da Covid dopo festa in casa con amici' - repubblica : Coronavirus, Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni in ospedale con polmonite dopo party': L'attore romano: 'Mio figl… - Corriere : Massimo Ghini: «Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite bilaterale» - rocco1909 : RT @repubblica: Coronavirus, Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni in ospedale con polmonite dopo party': L'attore romano: 'Mio figlio e un… - lucia25968868 : RT @repubblica: Coronavirus, Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni in ospedale con polmonite dopo party': L'attore romano: 'Mio figlio e un… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ghini

Vanity Fair.it

Il Covid non è solo virus per vecchi : colpisce anche i giovani, e in modo grave. Parola di, che lancia un appello a "tutti i genitori come me: fate molta attenzione ai vostri figli, non dovete pensare che siano più forti degli anziani rispetto al Covid, se è successo a un ...: 'Mio figlio in ospedale con il Covid'. Il racconto dell'attore. L'attoreha rivelato che il figlio è stato ricoverato in ospedale a causa del Covid - 19 . Un giovane di 25 ...Il popolare attore lancia un appello ai genitori come lui: "Il virus è diventato molto più pericoloso, state attenti. Il tampone rapido non è garanzia d'immunità" ...A mettere in guardia è l'attore Massimo Ghini che ha visto suo figlio di 25 anni finire ricoverato in ospedale a causa del Covid. Condividi. 'Il virus ora non colpisce solo gli anziani ma anche i giov ...