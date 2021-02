Massimo Ghini, che dramma: il figlio ricoverato dopo una festa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sta vivendo un vero e proprio dramma Massimo Ghini, che è preoccupato per le condizioni di salute del figlio, ricoverato dopo una festa In questo lungo anno in cui il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sta vivendo un vero e proprio, che è preoccupato per le condizioni di salute delunaIn questo lungo anno in cui il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

HuffPostItalia : Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite da Covid dopo festa in casa con amici' - Corriere : Massimo Ghini: «Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite bilaterale» - 12qbert : RT @TerreImpervie: Per la serie 'offri il figlio alla Patria' con tanto di invocazione al PD, unica salvezza politica.. - rep_roma : Coronavirus, Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni in ospedale con polmonite dopo party' [aggiornamento delle 15:55] - Giovannaconfal6 : RT @repubblica: Coronavirus, Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni in ospedale con polmonite dopo party': L'attore romano: 'Mio figlio e un… -