Marisa Cavanna | morta a 96 anni | 25 milioni di euro in beneficenza

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La sorprendente eredità di, una prof in pensionea 96: 25diin. Sta facendo il giro del web la storia di una donna di 96, che èa dicembre a Genova, ma ha fatto un ultimo gesto d’amore per il prossimo che sta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Perché fino alla pensioneera stata professoressa di Lettere . La particolarità è che nel testamento ha lasciato in beneficienza circa 25 milioni di euro a 16 enti, molti sul ...Perché fino alla pensioneera stata professoressa di Lettere. La particolarità, secondo quanto ricostruito dall'ANSA, è che nel testamento ha lasciato in beneficienza circa 25 milioni ...dove Marisa abitava. Si stima possa valere altri 3 milioni di euro o più. Tutti gli arredi vengono invece lasciati al Don Orione di Genova, che riceve un altro ottavo del patrimonio Cavanna in titoli ...Genova - Marisa Cavanna era una riservata signora di Genova di 96 anni, morta lo scorso 9 dicembre dopo aver preparato ogni cosa per la sua morte, persino il proprio necrologio in cui salutava gli aff ...