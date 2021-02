Mario Tozzi | il geologo e ricercatore della tv italiana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021)il notoe conduttore televisivo, sarà tra gli ospiti dello show con Marco Giallini e Giorgio Panariello, “Lui E’ Peggio Di Me”, in onda stasera a partire dalle 21:30 su Raitre. Laureato in Scienze Geologiche all’Università Di Roma “La Sapienza” ed ha conseguito il dottorato di ricerca in “ScienzeTerra”. La sua prima esperienza televisiva è datata 1996 con la partecipazione al programma scientifico “Geo&Geo” nel quale sarà presente fino al 2004. Ha condotto nel 2000 “Gaia il pianeta che vive” e dal 2007-2008 Terzo Pianeta. Dal 2009 al 2010 presenta su La7 “La Gaia Scienza” insieme al Trio Medusa., tra radio e tv Nel 2011 inizia a lavorare anche in radio dove conduce la trasmissione scientifica Tellus su Radio2 e su La7 è alla guida di ...