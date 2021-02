Marica Pellegrinelli vuota il sacco | “Ecco perché è finita con Eros”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Per la prima volta mostro qualcosa di privato del mio carattere senza essere politicamente corretta – scrivesui social dopo aver rilasciato un’intervista al settimanale “F” in cui racconta la separazione dal maritoRamazzotti – ho cercato di essere senza filtri ed è stato liberatorio”. “Nella mia vitaavrà sempre rilevanza – spiega la– Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata”. Era giovanissima quando si è innamorata diRamazzotti: “Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma. Raffaela è stata cercata per ...

Corriere della Sera

Leggi anche >ammette che la separazione tra i due è stato per entrambi un momento molto ... ma a un certo punto ti rendi conto che l'amore ti deve fare star bene', poi laspiega ...Eros Ramazzotti sorpreso assieme a Sonia Lorenzin , ex tronista del dating show di Maria De Filippi, ' Uomini e donne '. Eros è single dopo la fine del suo matrimonio con, mentre Sonia ha da poco terminato una convivenza durata tre anni col suo ex Federico. Eros, come dimostrano gli scatti pubblicati da 'Chi' era al maneggio assieme ai figli Gabrio ...In un'intervista Marica Pellegrinelli ha rotto il silenzio sulla fine del matrimonio con Eros Ramazzotti e sul presunto ritorno di fiamma.Non sembra essere molto fortunato in amore il cantante Eros Ramazzotti, proprio lui che canta l’amore e fa sognare milioni di fan. Prima la fine con l’ex Michelle Hunziker, ...