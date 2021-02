Marica Pellegrinelli senza filtri racconta perché ha lasciato Eros Ramazzotti (Foto)

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo la separazione dala bellissimanon ha detto nulla, si è limitata ogni tanto a smentire vari pettegolezzi per proteggere soprattutto i suoi figli e lo stesso ha fatto il cantante. Tante lein cui abbiamo continuato a vederli insieme immaginando anche un ritorno di fiamma ma la verità lalasolo a desso. Le ferite non fanno più male e il legame traè più forte che mai, ognuno ha capito ed entrambi danno valore al loro tempo passato insieme, ma per la modella era il momento giusto di liberarsi. Non parla mai contro, solo la verità su un matrimonio che non la rendeva felice, e non per mancanza d’amore. E’ ...

'Per la prima volta mostro qualcosa di privato del mio carattere senza essere politicamente corretta - scrivesui social dopo aver rilasciato un'intervista al settimanale 'F' in cui racconta la separazione dal marito Eros Ramazzotti - ho cercato di essere senza filtri ed è stato ...ha rivelato i motivi alla base del suo divorzio da Eros Ramazzotti, padre dei suoi due figli. Per 10 anniha avuto un'importante storia d'amore con Eros ...Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, torna a parlare dei motivi dietro la rottura con il cantante. In un'intervista al settimanale F, la modella ha rivelato di aver messo in secondo pia ...