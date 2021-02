(Di giovedì 25 febbraio 2021) In un’intervista rilasciata al settimanale F,è sempre stata riservata e schiva nel voler rilasciare dichiarazioni ed interviste in cuidella sua vita privata. Anche dopo ladelcon, laha preferito tacere continuando ad occuparsi dei figli e dei progetti lavorativi. A distanza di tempo, la modella italiana ha rilasciato un’intervista al settimanale F, dove hato ladelcon il cantante e alcuni aspetti della sua persona, fino ad oggi sconosciuti. “Per la prima volta mostro qualcosa di privato del mio carattere senza essere politicamente corretta; @sonolucadini era da tempo che mi diceva che lo avrei ...

ElisaDiGiacomo : Marica Pellegrinelli sull'addio con Ramazzotti: 'Ero sempre sola con i bambini' - zazoomblog : Marica Pellegrinelli svelato il motivo del divorzio da Eros Ramazzotti: “Quella vita non è fattibile” - #Marica… - infoitcultura : Marica Pellegrinelli: perché è finita con Eros e le parole su Aurora Ramazzotti - infoitcultura : Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli sulla separazione: “Dolorosa” - infoitcultura : Marica Pellegrinelli: 'Eros Ramazzotti? Belli i tour, ma ero sempre sola con i bambini' -

Ultime Notizie dalla rete : Marica Pellegrinelli

L'ex moglie di Eros Ramazzotti,, ha voluto fare delle nuove dichiarazioni in merito al rapporto con il noto cantante e le cause che hanno determinato la fine del loro matrimonio. L'ex moglie di Eros Ramazzotti, ...Sul settimanale Fracconta il perché è finita con Eros RamazzottiMarica Pellegrinelli parla della fine del matrimonio con Eros Ramazzotti: "Se ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio...".In un'intervista rilasciata al settimanale F, Marica Pellegrinelli racconta la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti.