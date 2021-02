Marica Pellegrinelli e il divorzio da Eros Ramazzotti | “Ero sempre sola”

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 25 febbraio 2021)– Solonotizie24Essere la moglie di un artista molto in vista comenon è assolutamente semplice, questo è quanto ha dichiaratonell’intervista che ha rilasciato al settimanale F. Le verità shock della modella toccano diversi punti della sua vita, il ruolo di moglie, madre e anche donna in carriera appassionata al suo lavoro.aveva poco più di vent’anni quando ha incontrato, un incontro arrivato per caso quando la modella prese parte a un evento al quale era presente anche l’artista. Da quel momento in poi i due hanno cominciato a vivere il loro amore, cercando di tenere fuori ...