Maria Teresa Ruta senza freni: “L’abbiamo fatto 7 volte in un pomeriggio” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta racconta l’amore con il suo Roberto, svelando che hanno in progetto di sposarsi sott’acqua. La lunga esperienza di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dalla nascita di un rapporto d’amicizia intenso con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ma anche dalle polemiche a distanza con l’ex marito Amedeo Goria. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 febbraio 2021)racconta l’amore con il suo Roberto, svelando che hanno in progetto di sposarsi sott’acqua. La lunga esperienza dial Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dalla nascita di un rapporto d’amicizia intenso con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ma anche dalle polemiche a distanza con l’ex marito Amedeo Goria. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : Ci avranno azzeccato? Alfonso e Antonella a ruota libera con le loro previsioni su Maria Teresa Ruta... Curiosi? ??… - trash_italiano : Maria Teresa Ruta svoltaci la serata #noneladurso - HelenaM82514108 : @GF_diretta Siamo in 2021 Alfonso signorina hai detto siamo in un gioco fate la vostra scelta fuori la vita è reale… - Francy11412804 : @najoua_tarik @rainbow20202020 Quello poi tutti che dicono a sicuro nei discorsi non capiti ci sono tutti quelli di… - mariahsbubble : Io come Maria Teresa Ruta quando ascolto Cardi B: -