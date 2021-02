Maria De Filippi e quella strana clausola del contratto che cita Barbara d’Urso: “Spina nel fianco” (Di giovedì 25 febbraio 2021) A quanto pare Live Non è la d’Urso chiuderà a fine mese, così come svela Dagospia che ci regala pure un retroscena bomba sul nome che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Carmelita: Maria De Filippi. La Queen, a quanto pare, avrebbe pure fatto inserire una stranissima clausola nel suo contratto. Maria De... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 25 febbraio 2021) A quanto pare Live Non è lachiuderà a fine mese, così come svela Dagospia che ci regala pure un retroscena bomba sul nome che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Carmelita:De. La Queen, a quanto pare, avrebbe pure fatto inserire una stranissimanel suoDe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

