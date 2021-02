“Maria De Filippi è la spina nel fianco della d’Urso”: Dagospia lancia la bomba (Di giovedì 25 febbraio 2021) Maria De Filippi avrebbe imposto un veto ai programmi di Barbara d’Urso. A lanciare la bomba è stato Dagospia. Maria De Filippi e Barbara d’Urso sono tra i volti più amati e popolari di Mediaset. Basti pensare che sono le uniche conduttrici, su tutto il piccolo schermo degli italiani, a condurre ben 3 programmi in contemporanea. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 25 febbraio 2021)Deavrebbe imposto un veto ai programmi di Barbara. Are laè statoDee Barbarasono tra i volti più amati e popolari di Mediaset. Basti pensare che sono le uniche conduttrici, su tutto il piccolo schermo degli italiani, a condurre ben 3 programmi in contemporanea. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

pirata_21 : Maria De Filippi ha ottenuto da Mediaset che Barbara D’Urso non parli dei suoi programmi. Teme che #Zingaretti scriva anche a lei. D'Urso - andreapalazzo2 : RT @fanpage: “Maria De Filippi ha ottenuto da Mediaset che Barbara D’Urso non parli dei suoi programmi” - cafifal : RT @fanpage: “Maria De Filippi ha ottenuto da Mediaset che Barbara D’Urso non parli dei suoi programmi” - fanpage : “Maria De Filippi ha ottenuto da Mediaset che Barbara D’Urso non parli dei suoi programmi” - EleonoraDAmore : 'Maria De Filippi ha ottenuto da Mediaset che Barbara D'Urso non parli dei suoi programmi' -