Marcucci PD a iNews24 | “Congresso | è necessario un confronto Orlando cerca nemici dentro il PD”

Leggi su inews24

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Come giudica la nuova fase politica inaugurata dal governo Draghi? “Come sia nato il governo Draghi, lo sappiamo. Il capo dello Stato, in un momento particolarmente drammatico per l’Italia, ha chiesto ai partiti uno scatto di responsabilità a tutti. Ora con il governo in carica e completato, dobbiamo dimostrare di aver compreso la situazione e L'articolo proviene da Inews.it.