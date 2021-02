Marconi: “Ci meritiamo questa classifica, qualcosa non ha funzionato! Tifosi? Ho un sogno nel cassetto” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ivan Marconi l'ultimo baluardo del Palermo.Il difensore rosanero, proveniente dal Monza, ha dimostrato a più riprese di essere una pedina fondamentale nella difesa di Roberto Boscaglia. Il centrale classe '89 è tornato a disposizione dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo per qualche tempo e adesso ha intenzione di recuperare la giusta forma fisica in vista del prosieguo del campionato. Il calciatore bresciano, nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm, ha detto la sua in merito alla stagione corrente e ai propri obiettivi futuri."Il mister è giusto che dica che ognuno di noi debba stare male quando si perde, ogni persona esprime la propria delusione a modo suo. Quando giochi contro Ternana o Bari trovi più facilmente la giusta voglia mentre contro squadre più piccole devi andare a ricercare dentro la motivazione. ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ivanl'ultimo baluardo del Palermo.Il difensore rosanero, proveniente dal Monza, ha dimostrato a più riprese di essere una pedina fondamentale nella difesa di Roberto Boscaglia. Il centrale classe '89 è tornato a disposizione dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo per qualche tempo e adesso ha intenzione di recuperare la giusta forma fisica in vista del prosieguo del campionato. Il calciatore bresciano, nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm, ha detto la sua in merito alla stagione corrente e ai propri obiettivi futuri."Il mister è giusto che dica che ognuno di noi debba stare male quando si perde, ogni persona esprime la propria delusione a modo suo. Quando giochi contro Ternana o Bari trovi più facilmente la giusta voglia mentre contro squadre più piccole devi andare a ricercare dentro la motivazione. ...

WiAnselmo : Marconi: 'Ci meritiamo questa classifica, qualcosa non ha funzionato! Tifosi? Ho un sogno nel cassetto'… - Mediagol : Marconi: 'Ci meritiamo questa classifica, qualcosa non ha funzionato! Tifosi? Ho un sogno nel cassetto'… - ILOVEPACALCIO : #Marconi: «Quest’anno qualcosa non è andata bene. Ci meritiamo la classifica che abbiamo» - Ilovepalermocalcio -