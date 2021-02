Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi Nove | “Conte tenga insieme coalizione che ha governato | ma i renziani fuori e nel Pd sono capaci di tutto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Cosa farà Giuseppeora? Io credo che debba tenerequellache ha, secondo me, bene fino al colpo di mano, per non usare termini più espliciti, del 2 febbraio,che va allargata. È chiaro però che si tratta di un’operazione molto difficile”. Così, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 susul futuro politico dell’ex presidente del Consiglio. “Abbiamo visto in quali disastri siavviluppati sia il Pd sia i Cinque stelle: il Pd ha iniziato una fase congressuale che, se va bene, finirà alla fine dell’anno – ha spiegato il direttore de Il Fatto Quotidiano – ...