Marco Ferrazzano | vittima di bullismo | l’avvocato a iNews24 | “Chi sa qualcosa | parli”

"Chi sa parli. Chi ha qualche video, ce lo faccia avere. Marco sicuramente non è l'unico ad aver subito cyberbullismo, ci saranno altri casi simili. Aiutateci a farli venire a galla". È l'appello di Pio Giorgio Di Leo, avvocato dei familiari di Marco Ferrazzano, che si sarebbe suicidato sotto un treno a Foggia, stanco di

