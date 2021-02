Mara Venier resta la più amata dagli italiani, una vita di successi tra tv e famiglia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mara Venier è tra i personaggi dello spettacolo più amati dagli italiani , regina della domenica pomeriggio negli anni della sua carriera televisiva ha saputo conquistare il pubblico grazie a il suo entusiasmo, alla gioia di vivere ma soprattutto al rispetto che in più occasioni ha saputo mostrare ai telespettatori. Nata a Venezia ma d’adozione romana Mara Venier è trasferita nella capitale molto giovane. Mara Venier solonotizie24Mara Venier professionale, ironica e sincera: ecco il perchè del suo successo I suoi modi di fare affabili, ma soprattutto il suo saper stare in mezzo alla gente l’hanno resa un personaggio da stimare e il pubblico in questi anni le ha reso sempre merito. Mara non è oggi poi ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 febbraio 2021)è tra i personaggi dello spettacolo più amati, regina della domenica pomeriggio negli anni della sua carriera televisiva ha saputo conquistare il pubblico grazie a il suo entusiasmo, alla gioia di vivere ma soprattutto al rispetto che in più occasioni ha saputo mostrare ai telespettatori. Nata a Venezia ma d’adozione romanaè trasferita nella capitale molto giovane.solonotizie24professionale, ironica e sincera: ecco il perchè del suo successo I suoi modi di fare affabili, ma soprattutto il suo saper stare in mezzo alla gente l’hanno resa un personaggio da stimare e il pubblico in questi anni le ha reso sempre merito.non è oggi poi ...

