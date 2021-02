(Di giovedì 25 febbraio 2021) Palermo, 25 feb. (Adnkronos) - "La Suprema Corte ha cassato il provvedimento impugnato sull'assunto che esso presentasse vizi motivazionali sotto diversi profili, peraltro non sempre agevolmente individuabili nell'iter argomentativo della sentenza oggi depositata". Lo ha detto l'avvocato di Bruno, Stefano Giordano, commentando le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione, lo scorso gennaio, ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo aveva riconosciuto a favore di Brunoquasi 700.000 Euro di indennizzo a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita. "La quale non ha neppure enunciato esplicitamente i principi di diritto cui il Giudice del rinvio dovrebbe attenersi - aggiunge Giordano -Né ha fatto alcun cenno all'obbligo convenzionale che lo Stato ha di dare integrale esecuzione alle ...

TV7Benevento : Mafia: legale Contrada, 'denunceremo a Comitato ministri Consiglio Ue resistenza Italia'... - TV7Benevento : Mafia: legale Contrada, 'nostre ragioni sono fondate, ora aspettiamo nuovo giudizio'... - AnsaBasilicata : Mafia: Dia, in Basilicata clan storici e 'nuovi fermenti'. Stupefacenti, estorsioni ma anche attacchi all'economia… - DiNapoliSilvio : - CommentTarista : @GeertNoels Legale mafia -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia legale

SardiniaPost

Ilaveva evidenziato la contraddizione fra la condanna e le due assoluzioni, per posizioni pressoché identiche. La sentenza che ha scagionato Spina e Pecoraro è anche passata in giudicato. Ora ...In Basilicata, accanto ai clan e ai boss 'storici', 'si conferma l'operatività di nuovi gruppi criminali': a sostenerlo è la 'Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e i ...Palermo, 25 feb. (Adnkronos) – “Rappresenteremo al Comitato dei ministri del Consiglio di Europa l’ennesima resistenza dello Stato italiano ad eseguire ben due sentenze della corte di Strasburgo”. Lo ...Palermo, 25 feb. (Adnkronos) - "La Suprema Corte ha cassato il provvedimento impugnato sull'assunto che esso presentasse vizi motivazionali sotto diversi profili, peraltro non sempre agevolmente indiv ...