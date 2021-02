M5s, Di Maio: “Non siamo più quelli dell’inizio. Governo Draghi? Giusto starci per difendere i nostri risultati” – Video (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Liberale? Qualcuno quando ha letto la mia intervista ha pensato che volessi spostare il Movimento verso il liberismo più sfrenato. Invece sono quello che combatte sempre le concessioni ai Benetton. E lo faccio perché i temi fondanti del M5s sono la transizione ecologica e i temi legati al sociale. Certo, siamo cambiato, non siamo più quelli dell’inizio. Ma questo è normale”. A dirlo, intervistato da Andrea Scanzi, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, spiegando il significato delle parole (moderato e liberale, ndr) rilanciate da Repubblica. “Io penso che in questo Governo si debba stare – ha aggiunto – perché dobbiamo difendere i risultati ottenuti e portare a termine il nostro programma”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Liberale? Qualcuno quando ha letto la mia intervista ha pensato che volessi spostare il Movimento verso il liberismo più sfrenato. Invece sono quello che combatte sempre le concessioni ai Benetton. E lo faccio perché i temi fondanti del M5s sono la transizione ecologica e i temi legati al sociale. Certo,cambiato, nonpiù. Ma questo è normale”. A dirlo, intervistato da Andrea Scanzi, il ministro degli Esteri, Luigi Di, spiegando il significato delle parole (moderato e liberale, ndr) rilanciate da Repubblica. “Io penso che in questosi debba stare – ha aggiunto – perché dobbiamoottenuti e portare a termine il nostro programma”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Di Maio: “Sarei molto felice di un passo avanti di Conte nel M5s. Ora siamo una forza moderata e liberale all’inter… - repubblica : Oggi su Rep: ?? M5S, Di Maio: “Sì a Conte. Ora siamo un Movimento moderato e liberale” [di Annalisa Cuzzocrea] - ignaziocorrao : Dico a #gasparri di non fare lo splendido contro il fu #M5S. Stamattina #DiMaio ha dichiarato che adesso sono “mode… - mariavenera2 : RT @GabrieleCarrer: Al ministero degli Esteri, guidato da Luigi Di Maio (M5S), vanno Marina Sereni (PD) come viceministro e Manlio Di Stefa… - Marco94607833 : RT @jacopo_iacoboni: Ho visto ironie, che non condivido, sulle parole di Di Maio. Se Di Maio - a differenza dell’ala Conte Travaglio Di Bat… -