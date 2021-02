M5S | Buffagni | ‘gestione disatrosa | ora va risollevato’**

Leggi su calcioweb.eu

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "Dopo questi mesi di gestione disastrosa del Movimento dobbiamo lavorare per risollevarlo per non distruggere un sogno che condividiamo da anni! Non molliamo, il paese soffre causa Covid e la priorità sono i nostri concittadini!". Così l'ex viceministro M5S allo Sviluppo economico Stefano, tra i big del M5S a non essere riconfermato nella squadra di sottogoverno. "La meritocrazia e competenza va applicata, non annunciata! Facciamolo per i nostri figli!", scriverispondendo ad un post del consigliere lombardo Gregorio Mammì, che su Facebook ha pubblicato una foto dell'ex viceministro al fianco di Beppe Grillo, lamentando di provare "imbarazzo" per le scelte fatte per quello che "doveva essere il 'governo dei migliori'".