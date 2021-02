Lutto nel calcio, il padre del famoso calciatore morto affogato: il corpo ritrovato sul fondo di una diga (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’ex portiere della Roma e attuale numero 1 del Liverpool, Alisson Becker, è stato colpito da una improvvisa tragedia familiare. Nella tarda serata di mercoledì, in Brasile, è stato trovato senza vita il corpo di suo padre, José Agostinho Becker, nei pressi di una diga localizzata all’interno di una proprietà di famiglia a Rincão do Inferno, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. La notizia è stata riportata dal quotidiano brasiliano ‘O Globo’, con la conferma delle autorità locali di Lavras do Sul, comune dello Stato del Rio Grande do Sul. L’uomo, di 57 anni padre del giocatore, era sparito da qualche ora e i suoi familiari, non riuscendo a rintracciarlo, avevano diramato l’allarme alle autorità locali per cominciare le ricerche. Dopo qualche ora, la triste scoperta: il suo corpo è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’ex portiere della Roma e attuale numero 1 del Liverpool, Alisson Becker, è stato colpito da una improvvisa tragedia familiare. Nella tarda serata di mercoledì, in Brasile, è stato trovato senza vita ildi suo, José Agostinho Becker, nei pressi di unalocalizzata all’interno di una proprietà di famiglia a Rincão do Inferno, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. La notizia è stata riportata dal quotidiano brasiliano ‘O Globo’, con la conferma delle autorità locali di Lavras do Sul, comune dello Stato del Rio Grande do Sul. L’uomo, di 57 annidel giocatore, era sparito da qualche ora e i suoi familiari, non riuscendo a rintracciarlo, avevano diramato l’allarme alle autorità locali per cominciare le ricerche. Dopo qualche ora, la triste scoperta: il suoè stato ...

