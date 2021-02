Luoghi del cuore FAI | vince la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Spesso poco noti, se non proprio segreti, che hanno bisogno di tornare a essere valorizzati. Sono stati presentati dal FAI e da Intesa Sanpaolo i risultati del decimo censimento de Idel, che raccoglie i voti e le segnalazioni da tutto il Paese per promuovere interventi di sostegno o recupero. E Marco Magnifico, vicepresidente esecutivo del FAI, ha annunciato il vincitore di quest'anno. "Con 75.586 voti - ha detto -l'edizione del 2020 deideluna, una delle 10 ferrovie più belle del mondo, la, ideata nel 1843 da Cavour, i lavori iniziati nel 1882, mille metri di dislivello, 96 km, 3 gallerie, alcune delle quali elicoidali, 27 ponti e viadotti".Al secondo e al terzo posto ...

RegLiguria : LA FERROVIA CUNEO-VENTIMIGLIA VINCE LUOGHI DEL CUORE FAI 2020 La vittoria arriva con oltre 75 mila voti nella comp… - intesasanpaolo : ??Presentiamo oggi con il @Fondoambiente i risultati del 10° censimento dei #ILuoghidelCuore 2020, che ha offerto al… - fattoquotidiano : IL DISCORSO (VEGANO) DEL LUPO Un testo ordinario, non sorretto da una particolare visione e irto invece di luoghi c… - EccellenzesulT : RILASSARSI NELLA STORIA Villa Gabrielli a Ovada è un parco che risale agli inizi del '900 ed è censito tra i 'Parc… - valorizzi : RT @RegLiguria: LA FERROVIA CUNEO-VENTIMIGLIA VINCE LUOGHI DEL CUORE FAI 2020 La vittoria arriva con oltre 75 mila voti nella competizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Luoghi del

Si evidenzia che la procedura si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso il Portale AppaltiComune di Massa. Per informazioni e chiarimenti, nonchè per prendere visione dei, ...... sale di rappresentanza, di incontro, oltre appunto a tantidi culto. "Quanto sia urgente ... qualcosa che possa attirare l'attenzione dei fedeli durante le celebrazioni; la spiegazionesegno ...Spesso poco noti, se non proprio segreti, che hanno bisogno di tornare a essere valorizzati. Sono stati presentati dal FAI e da Intesa Sanpaolo i risultati del decimo censimento de I Luoghi del cuore, ...si era appostato sotto l’abitazione della sua ex compagna – era stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Inadempiente al ...