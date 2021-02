Luoghi del Cuore FAI: Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza in vetta (Di giovedì 25 febbraio 2021) I risultati del decimo censimento nazionale I Luoghi del Cuore FAI: Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza al 1° posto davanti al Castello e Parco di Sammezzano a Reggello Era il 6 maggio 2020 quando, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, il FAI – Fondo Ambiente Italiano dava il via con grande passione civile alla decima edizione de “I Luoghi del… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) I risultati del decimo censimento nazionale IdelFAI:al 1° posto davanti al Castello e Parco di Sammezzano a Reggello Era il 6 maggio 2020 quando, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, il FAI – Fondo Ambiente Italiano dava il via con grande passione civile alla decima edizione de “Idel… L'articolo Corriere Nazionale.

