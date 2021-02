“L’ultimo concerto?” sabato 27 febbraio con Roby Facchinetti e Pinguini Tattici Nucleari (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tanti gli artisti coinvolti nei live in streaming gratuito, da Manuel Agnelli agli Zen Circus. Oltre 130 i locali che chiedono sostegno e riconoscimento per non sparire. Fra di essi anche Druso e Spazio Polaresco Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tanti gli artisti coinvolti nei live in streaming gratuito, da Manuel Agnelli agli Zen Circus. Oltre 130 i locali che chiedono sostegno e riconoscimento per non sparire. Fra di essi anche Druso e Spazio Polaresco

lacuna_coil : Quante volte siamo saliti sul meraviglioso palco dell’@AlcatrazMilano... e non vediamo l’ora di tornarci. Sabato 27… - herronsoulmate1 : l’anno scorso sarei dovuta andare a vedere ultimo per la seconda volta al circo massimo e non credo che quest’anno… - ElisabethWolf84 : RT @DiodatoFanClub: Sabato 27 febbraio 2021, ore 21.00, in diretta streaming dal @LiveMusicClub, il nostro @DiodatoMusic ? ?? L'evento onli… - MilanoFree : L'ultimo Concerto? In streaming la musica per supportare i live club #concerti #Milano - r4inberry__ : ho una voglia matta di andare a un concerto, l'ultimo a cui sono stata era a febbraio 2020 ?????? -

