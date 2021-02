Lory Del Santo scrive a Maria Teresa Ruta: il suo racconto su Amedeo Goria infiamma i social (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ancora una volta, Amedeo Goria finisce al centro di ruvidi gossip in merito al suo passato con Maria Teresa Ruta: dopo aver rivelato – pochi mesi fa, a Pomeriggio Cinque – di essere stata corteggiata da lui, Lory Del Santo si rivolge direttamente a lei con un messaggio pubblico che infiamma l’arena social. Il messaggio di Lory Del Santo a Maria Teresa Ruta Un messaggio pubblicato da Lory Del Santo sotto un video di Maria Teresa Ruta, su Instagram, ha sollevato una marea di reazioni da parte dei follower della conduttrice (fresca di avventura al GF Vip). Il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ancora una volta,finisce al centro di ruvidi gossip in merito al suo passato con: dopo aver rivelato – pochi mesi fa, a Pomeriggio Cinque – di essere stata corteggiata da lui,Delsi rivolge direttamente a lei con un messaggio pubblico chel’arena. Il messaggio diDelUn messaggio pubblicato daDelsotto un video di, su Instagram, ha sollevato una marea di reazioni da parte dei follower della conduttrice (fresca di avventura al GF Vip). Il ...

Lory_Twins : @gnaojones @PossibileIt preferivo che non si cambiasse deliberatamente un Presidente del Consiglio perchè stava ant… - Lory_Twins : RT @PossibileIt: Il padre di #PatrickZaki, George, da domenica è ricoverato al Cairo a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salu… - IoCivico : @Lory_55 @agorarai @concitadeg Ed anche un po’ di colpa per aver voluto la fine del Conte 2, per aver gridato all incompetenza di prima! - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta riceve un messaggio da Lory Del Santo: 'Amedeo Goria voleva tradirti con me' - infoitcultura : Lory Del Santo scrive a Maria Teresa Ruta: “Amedeo Goria mi ha corteggiata, ma non ho ceduto” -