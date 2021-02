Lopalco: “In Puglia tutti gli over 80 vaccinati entro marzo” (Di giovedì 25 febbraio 2021) BARI – “I cittadini pugliesi over 80 che si sono prenotati, saranno tutti vaccinati contro il covid 19 entro marzo 2021?. Lo comunica l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, che precisa come “le forniture dei vaccini siano a carico del governo centrale e che eventuali sensibili variazioni al ribasso delle consegne potranno far variare il cronoprogramma”. Sono 170.000 i cittadini ultra80enni che si sono prenotati sulle varie piattaforme Cup, Farmacup e sito web e ogni giorno in circa 150 ambulatori e centri vaccinali di tutta la Puglia, numero che si amplia ogni giorno a seconda delle disponibilità sul territorio, proseguono le somministrazioni. Nei primi tre giorni sono stati 15mila i pugliesi over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) BARI – “I cittadini pugliesi over 80 che si sono prenotati, saranno tutti vaccinati contro il covid 19 entro marzo 2021?. Lo comunica l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, che precisa come “le forniture dei vaccini siano a carico del governo centrale e che eventuali sensibili variazioni al ribasso delle consegne potranno far variare il cronoprogramma”. Sono 170.000 i cittadini ultra80enni che si sono prenotati sulle varie piattaforme Cup, Farmacup e sito web e ogni giorno in circa 150 ambulatori e centri vaccinali di tutta la Puglia, numero che si amplia ogni giorno a seconda delle disponibilità sul territorio, proseguono le somministrazioni. Nei primi tre giorni sono stati 15mila i pugliesi over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

