Lombardia zona gialla o arancione? Domani il monitoraggio dell'Iss, attesa per il colore (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un'altra settimana in giallo o un passaggio in arancione nelle prossime ore? La Lombardia attende venerdì e il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità per conoscere la fascia di rischio nella ... Leggi su leccotoday (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un'altra settimana in giallo o un passaggio innelle prossime ore? Laattende venerdì e il'Istituto superiore di sanità per conoscere la fascia di rischio nella ...

dellorco85 : La provincia di #Brescia e altri 9 comuni lombardi in 'zona arancione rafforzata'. Ma scegliere semplicemente tra z… - petergomezblog : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - pfmajorino : #Fontana sostiene le ragioni dell'apertura serale dei ristoranti e nelle stesse ore promuove una sorta di pseudo zo… - 2002MMAD0691 : @AAlberiga Che fai replichi Galli che più procure lo hanno denunciato per procurato allarme?!? La Lombardia messa m… - Zdenek_ita : #Bertolaso dirotta i vaccini dalle RSA alla zona tra Bergamo e Brescia colpita dalle varianti Covid. Un 'cordone sa… -