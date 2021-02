Lombardia, 9 operatori sanitari positivi dopo la seconda dose di vaccino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mentre il governo italiano continua ad alternare annunci trionfali sul piano di vaccinazione già in atto alla preoccupazione per gli scontati intoppi che si stanno registrando lungo il percorso, il mondo della scienza continua a mostrarsi diviso sull’efficacia delle cure, nel frattempo vendute a peso d’oro dai colossi farmaceutici ai Paesi colpiti dalla pandemia. L’ultimo allarme è arrivato in questo senso dalla Lombardia, dove nove operatori sanitari sono risultati positivi nonostante avessero effettuato regolarmente il trattamento. Stando a quanto successivamente chiarito dalle autorità sanitarie lombarde, la notizia è stata diffusa all’interno delle indagini in corso per la ricerca delle varianti, che preoccupano per la maggiore aggressività rispetto alla forma virale che abbiamo conosciuto negli ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mentre il governo italiano continua ad alternare annunci trionfali sul piano di vaccinazione già in atto alla preoccupazione per gli scontati intoppi che si stanno registrando lungo il percorso, il mondo della scienza continua a mostrarsi diviso sull’efficacia delle cure, nel frattempo vendute a peso d’oro dai colossi farmaceutici ai Paesi colpiti dalla pandemia. L’ultimo allarme è arrivato in questo senso dalla, dove novesono risultatinonostante avessero effettuato regolarmente il trattamento. Stando a quanto successivamente chiarito dalle autoritàe lombarde, la notizia è stata diffusa all’interno delle indagini in corso per la ricerca delle varianti, che preoccupano per la maggiore aggressività rispetto alla forma virale che abbiamo conosciuto negli ...

