Lockdown e dpcm | a Pasqua cosa possiamo fare? Dalle gite fuori porta alle visite | la situazione

(Di giovedì 25 febbraio 2021)potremoda oggi a? L'Italia è ancora colorata: in ogni regione sono ancora in vigore restrizioni su spostamenti e attività in base a dove si abita e come è...

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - andytax1976 : RT @riktroiani: Gli altri vaccinano, e piano piano riaprono. Noi invece troviamo rifugio nel #lockdown e, intanto, il tempo passa inesorabi… - Stop_SelfInjury : Quindi la bozza del nuovo #DPCM riporta che “finalmente” i lockdown (#bastalockdown) e i cambi di colore inizierann… - jobwithinternet : RT @VotersItalia: QUESTI DELINQUENTI AL #GOVERNO VOGLIONO TOGLIERCI LA #VITA, ORA BASTA, RIPRENDIAMOCELA! #dpcm #Speranza #Draghi #pasqua #… - 87Fulvio : RT @riktroiani: Gli altri vaccinano, e piano piano riaprono. Noi invece troviamo rifugio nel #lockdown e, intanto, il tempo passa inesorabi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown dpcm

IL GIORNO

Cosa potremo fare da oggi a ? L'è ancora colorata: in ogni regione sono ancora in vigore restrizioni su e attività in base a dove si abita e come è colorato lo specifico territorio di residenza: , , , ...Resta il sistema a fasce, per evitare ilgeneralizzato. Già domani sarà consegnata una prima bozza dele si lavora a una graduale riapertura dei luoghi di cultura. Speranza avverte che '...Il leader della Lega Matteo Salvini ha definito "non rispettosa nei confronti degli italiani" l'ipotesi di un nuovo lockdown nei periodo di Pasqua.L’annuncio del nuovo Dpcm anti-Covid che il governo Draghi si appresta a varare provoca uno scontro tra Salvini e Zingaretti. Anche Belpietro attacca.