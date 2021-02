Lockdown alternato, nuovo studio dei ricercatori israeliani (Di giovedì 25 febbraio 2021) In Israele, alcuni ricercatori hanno studiato un Lockdown alternato che produrrebbe gli stessi effetti del Lockdown totale, per favorire la ripresa Israele, ecco in cosa consiste la strategia del Lockdown alternato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) In Israele, alcunihanno studiato unche produrrebbe gli stessi effetti deltotale, per favorire la ripresa Israele, ecco in cosa consiste la strategia delsu Notizie.it.

infoitsalute : Lockdown alternato per ridurre i contagi e far ripartire le attività economiche: lo studio israeliano - lucabattanta : RT @Lucagrossi66: Dai che ci divertiamo! Facciamolo da noi!?? Lockdown alternato per ridurre i contagi e far ripartire le attività economic… - Kapparar1 : RT @Lucagrossi66: Dai che ci divertiamo! Facciamolo da noi!?? Lockdown alternato per ridurre i contagi e far ripartire le attività economic… - Lucagrossi66 : Dai che ci divertiamo! Facciamolo da noi!?? Lockdown alternato per ridurre i contagi e far ripartire le attività ec… - Gianvittorio77 : @EuroMasochismo Solo se alternato a 'più lockdown' -