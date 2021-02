L’obiettivo principale resta quello di congiurare il lockdown. Gelmini: “Domani alle Regioni la bozza del prossimo Dpcm” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Il sistema a fasce verrà mantenuto. Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere L’obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi. State certamente notando un cambio di metodo. Ci siamo visti domenica e ci stiamo rivedendo oggi. Gli incontri saranno sempre più frequenti e costanti”. E’ quanto ha detto il ministro agli Affari regionali, Mariastella Gelmini, durante l’incontro con i governatori in vista dei nuovi provvedimenti anti-Covid. “Prima importante novità – ha aggiunto il ministro -: le nuove eventuali misure di chiusura non scatteranno più dalla domenica, ma dal lunedì successivo. Questo avevano chiesto le Regioni, e lo avevo condiviso, questo abbiamo ottenuto. Così aiutiamo anche le attività economiche che non perderanno il week end di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Il sistema a fasce verrà mantenuto. Finora è stato scongiurato ungeneralizzato e questo deve essereanche per le prossime settimane e per i prossimi mesi. State certamente notando un cambio di metodo. Ci siamo visti domenica e ci stiamo rivedendo oggi. Gli incontri saranno sempre più frequenti e costanti”. E’ quanto ha detto il ministro agli Affari regionali, Mariastella, durante l’incontro con i governatori in vista dei nuovi provvedimenti anti-Covid. “Prima importante novità – ha aggiunto il ministro -: le nuove eventuali misure di chiusura non scatteranno più dalla domenica, ma dal lunedì successivo. Questo avevano chiesto le, e lo avevo condiviso, questo abbiamo ottenuto. Così aiutiamo anche le attività economiche che non perderanno il week end di ...

