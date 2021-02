Lleyton Hewitt sarà inserito nell’International Tennis Hall of Fame

(Di giovedì 25 febbraio 2021) L’australiano ex numero uno al mondo , nella categoria Player. Durante i suoi 18 anni di carriera nell’ATP Tour,ha accumulato 30 titoli singoli a livello di tour. Queste le sue dichiarazioni: “Sono estremamente onorato. Quando gareggi, sei così concentrato sull’allenamento e sui risultati che non guardi davvero avanti e non immagini qualcosa del genere. Ma quando tutto è stato fatto ed è ritenuto meritevole di entrare nellaof, beh, è semplicemente il massimo riconoscimento che può ricevere un giocatore”. L’australiano, oltre ad essere stato eletto dal gruppo di voto ufficiale dellaofdi media, storici eof, si è classificato al primo posto anche nellaof’s Fan Voting. SportFace.

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Lleyton Hewitt entra nella Hall of Fame del tennis. L'australiano, ex numero 1 del mondo, ha vinto 30 titoli durante i suoi 18 anni di carriera nell'ATP Tour. "Sono estremamente onorato. Quando gareggi, sei così concentrato sull'allenamento e sui risultati che non guardi davvero avanti e non immagini qualcosa del genere. Ma quando tutto è stato fatto ed è ritenuto meritevole di entrare nella Hall of Fame, beh, è semplicemente il massimo riconoscimento che può ricevere un giocatore".