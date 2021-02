Liverpool, tragedia per Alisson: il padre è morto annegato (Di giovedì 25 febbraio 2021) tragedia per Alisson Becker, attuale portiere del Liverpool ed ex della Roma. Questa notte l’estremo difensore brasiliano ha ricevuto la notizia della morte del padre José Agostinho. L’uomo, 57 anni, è affogato in una diga nel ranch di proprietà a Rincao do Inferno, all’interno dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Le ricerche sono iniziate dopo il mancato ritorno a casa dell’uomo, in serata il ritrovamento del corpo da parte dei sommozzatori. Funweek. Leggi su funweek (Di giovedì 25 febbraio 2021)perBecker, attuale portiere deled ex della Roma. Questa notte l’estremo difensore brasiliano ha ricevuto la notizia della morte delJosé Agostinho. L’uomo, 57 anni, è affogato in una diga nel ranch di proprietà a Rincao do Inferno, all’interno dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Le ricerche sono iniziate dopo il mancato ritorno a casa dell’uomo, in serata il ritrovamento del corpo da parte dei sommozzatori. Funweek.

