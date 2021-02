Liverpool, Mané ‘saluta’ il titolo di Premier League: “Troppo vantaggio per il City, proviamo a vincere la Champions” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un'annata davvero particolare quella vissuta dal Liverpool che da campione in carica della Premier League non sembra essere stato in grado di difendere il titolo. Anzi. Per stessa ammissione di Sadio Mané, attaccante Reds, la corsa alla vetta è ormai finita. Intervistato da ESPN Brasil, il senegalese ha commentato gli attuali obiettivi della squadra senza nascondere l'amarezza per come stanno andando le cose in campionato...Mané: "Obiettivo top 4 in Premier e vincere la Champions"caption id="attachment 1099273" align="alignnone" width="843" Liverpool Mané (getty images)/caption"All'inizio della stagione, i nostri obiettivi includevano vincere i vari tornei di Champions ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un'annata davvero particolare quella vissuta dalche da campione in carica dellanon sembra essere stato in grado di difendere il. Anzi. Per stessa ammissione di Sadio, attaccante Reds, la corsa alla vetta è ormai finita. Intervistato da ESPN Brasil, il senegalese ha commentato gli attuali obiettivi della squadra senza nascondere l'amarezza per come stanno andando le cose in campionato...: "Obiettivo top 4 inla"caption id="attachment 1099273" align="alignnone" width="843"(getty images)/caption"All'inizio della stagione, i nostri obiettivi includevanoi vari tornei di...

ItaSportPress : Liverpool, Mané 'saluta' il titolo di Premier League: 'Troppo vantaggio per il City, proviamo a vincere la Champion… - sportface2016 : #PremierLeague | #Liverpool, le dichiarazioni dell'attaccante Sadio #Mané - MarcoYera : @AnotherRand0m @gelardochegela @marco9894 Vedo in Leao un piccolo Mané. Per questo ne parlo così, io sono un gran s… - SPress24 : Liverpool, Sadio Manè come i migliori cannonieri dei Reds - saldiacono : @Group8g @liber_vir @ContinassaMech @GianniIglesias Bayern e Liverpool hanno i.modric xavi ecc?..il Liverpool a cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Mané Real Madrid: tentativo per una 'star' del Liverpool Commenta per primo Secondo Fichajes.net in estate il Real Madrid ci riproverà per Manè , da tempo sulla lista dei desideri. Il Liverpool non esclude la possibilità di venderlo, ma la richiesta si preannuncia 'monstre'.

Champions League, andata ottavi: delle prime del girone perde solo la Juventus Questi tutti i risultati, con le gare di ritorno che si disputeranno tra il 9 e il 17 marzo: 16 febbraio Red Bull Lipsia - Liverpool 0 - 2 (53′ Salah, 58′ Mané) Barcellona - Paris Saint - ...

Liverpool, Mané ‘saluta’ il titolo di Premier League: “Troppo vantaggio per il City, proviamo a vincere la Champions” ItaSportPress Commenta per primo Secondo Fichajes.net in estate il Real Madrid ci riproverà per Manè , da tempo sulla lista dei desideri. Ilnon esclude la possibilità di venderlo, ma la richiesta si preannuncia 'monstre'.Questi tutti i risultati, con le gare di ritorno che si disputeranno tra il 9 e il 17 marzo: 16 febbraio Red Bull Lipsia -0 - 2 (53′ Salah, 58′) Barcellona - Paris Saint - ...