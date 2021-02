Liverpool, Mané dice addio alla Premier: «Il City ha troppo vantaggio, puntiamo alla Champions» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sadio Mané ha alzato bandiera bianca sulla Premier League, ma spera ancora di vincere la Champions League Sadio Mané, attaccante del Liverpool, dice addio alla Premier League e ai microfoni di ESPN Brasil dice di puntare ora tutto sulla Champions. «In questo momento per noi in Premier League è tutto finito. C’è poco da fare, il distacco dal Manchester City è troppo grande. Certo, ci siamo prefissati di non mollare, ma ora il nostro obiettivo principale è entrare nelle prime quattro squadre alla fine della stagione. Ora dobbiamo concentrare le nostre forze per vincere la Champions ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sadioha alzato bandiera bianca sullaLeague, ma spera ancora di vincere laLeague Sadio, attaccante delLeague e ai microfoni di ESPN Brasildi puntare ora tutto sulla. «In questo momento per noi inLeague è tutto finito. C’è poco da fare, il distacco dal Manchestergrande. Certo, ci siamo prefissati di non mollare, ma ora il nostro obiettivo principale è entrare nelle prime quattro squadrefine della stagione. Ora dobbiamo concentrare le nostre forze per vincere la...

