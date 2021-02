Liverpool, Alisson ringrazia dopo la morte del padre: “Io e la mia famiglia ci sentiamo amati, Dio vi benedica” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alisson Becker, portiere del Liverpool, ha pubblicato un post su Twitter per ringraziare tutti coloro che in queste ore hanno espresso il proprio cordoglio e vicinanza all’estremo difensore brasiliano dei Reds. Alisson ha infatti perso tragicamente il padre 57enne, morto annegato per cause ancora da chiarire nei pressi di una diga. “Vorrei ringraziare tutti per i messaggi e i pensieri per mio padre – si legge sul profilo Twitter ufficiale – La nostra famiglia si sente amata da tutti, Dio vi benedica”. Alisson, MORTO IL padre JOSE’ AGOSTINHO Il tweet di Alisson pic.twitter.com/NxlPimNQxl — Alisson Becker (@Alissonbecker) February 25, 2021 ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021)Becker, portiere del, ha pubblicato un post su Twitter perre tutti coloro che in queste ore hanno espresso il proprio cordoglio e vicinanza all’estremo difensore brasiliano dei Reds.ha infatti perso tragicamente il57enne, morto annegato per cause ancora da chiarire nei pressi di una diga. “Vorreire tutti per i messaggi e i pensieri per mio– si legge sul profilo Twitter ufficiale – La nostrasi sente amata da tutti, Dio vi”., MORTO ILJOSE’ AGOSTINHO Il tweet dipic.twitter.com/NxlPimNQxl —Becker (@becker) February 25, 2021 ...

