LIVE UAE Tour, quinta tappa in DIRETTA: nove uomini al comando con 2’50” sul gruppo. C’è anche Colleoni (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03 Sta scendendo velocemente il vantaggio dei fuggitivi: 2’48” ora. 12.00 3’08” il vantaggio dei fuggitivi. 11.56 Siamo entrati negli ultimi 50 chilometri. 11.53 Ricordiamo i nomi dei nove fuggitivi: Kevin Colleoni (Team BikeExchange), Larry Warbasse (Ag2r Citroen Team), Alex Dowsett, Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech), Thomas De Gendt, Roger Kluge (Lotto Soudal) e Lasse Norman Hansen (Qhubeka Assos). 11.50 La salita odierna è già stata affrontata nel 2019. In quell’occasione vinse Primoz Roglic, in volata, davanti a Tom Dumoulin. 11.45 Ricordiamo che quella di oggi è l’ultima tappa adatta a scalatori e passisti-scalatori. Se Pogacar riesce a tenere la maglia, poi deve stare attento solo ai ventagli e alle ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 Sta scendendo velocemente il vantaggio dei fuggitivi: 2’48” ora. 12.00 3’08” il vantaggio dei fuggitivi. 11.56 Siamo entrati negli ultimi 50 chilometri. 11.53 Ricordiamo i nomi deifuggitivi: Kevin(Team BikeExchange), Larry Warbasse (Ag2r Citroen Team), Alex Dowsett, Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech), Thomas De Gendt, Roger Kluge (Lotto Soudal) e Lasse Norman Hansen (Qhubeka Assos). 11.50 La salita odierna è già stata affrontata nel 2019. In quell’occasione vinse Primoz Roglic, in volata, davanti a Tom Dumoulin. 11.45 Ricordiamo che quella di oggi è l’ultimaadatta a scalatori e passisti-scalatori. Se Pogacar riesce a tenere la maglia, poi deve stare attento solo ai ventagli e alle ...

