LIVE UAE Tour, quinta tappa in DIRETTA: Nibali ripreso nel finale, vince Vingegaard. Pogacar sempre leader (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 La top-10 di giornata 01 Jonas Vingegaard Jumbo-Visma 04:19:08 02 Tadej Pogacar UAE Team Emirates + 03 03 Adam Yates INEOS Grenadiers + 03 04 Sergio Higuita EF Education-NIPPO + 05 05 Joao Almeida Deceuninck-Quick Step + 06 06 Nick Schultz Team BikeExchange + 06 07 Sepp Kuss Jumbo-Visma + 08 08 Wout Poels Bahrain Victorious + 08 09 Ben Hermans Israel Start-Up Nation + 08 10 Geoffrey Bouchard AG2R Citroën Team + 08 13.28 Il povero Lutsenko non è nemmeno entrato in top-10. 13.26 Tadej Pogacar ha quasi ipotecato il successo finale, gli restano da superare due tappe per velocisti. 13.26 Vingegaard è partito al momento giusto, ha anticipato i grandi e beffato Lutsenko. 13.25 Secondo posto per ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 La top-10 di giornata 01 JonasJumbo-Visma 04:19:08 02 TadejUAE Team Emirates + 03 03 Adam Yates INEOS Grenadiers + 03 04 Sergio Higuita EF Education-NIPPO + 05 05 Joao Almeida Deceuninck-Quick Step + 06 06 Nick Schultz Team BikeExchange + 06 07 Sepp Kuss Jumbo-Visma + 08 08 Wout Poels Bahrain Victorious + 08 09 Ben Hermans Israel Start-Up Nation + 08 10 Geoffrey Bouchard AG2R Citroën Team + 08 13.28 Il povero Lutsenko non è nemmeno entrato in top-10. 13.26 Tadejha quasi ipotecato il successo, gli restano da superare due tappe per velocisti. 13.26è partito al momento giusto, ha anticipato i grandi e beffato Lutsenko. 13.25 Secondo posto per ...

