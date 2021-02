LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali in DIRETTA: Federico Pellegrino cerca l’impresa a tecnica classica (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.42: In campo femminile la favorita numero uno è Linn Svahn. L’infortunio patito a Falun dovrebbe essere completamente superato, dunque la svedese si proporrà come la naturale candidata alla medaglia d’oro. 8.39: Alle 9 sono in programma le qualificazioni femminili, alle 9.50 le qualificazioni maschili: gli atleti che fanno segnare i migliori trenta tempi si qualificano per la fase decisiva in programma alle 11.30: cinque batterie, semifinali e finali 8.37: L’Italia si gioca una delle poche carte da medaglia di questa rassegna iridata con Federico Pellegrino che dà la caccia all’ennesimo podio iridato in carriera. L’azzurro non è uno specialista della tecnica classica, quest’anno in questo format ha faticato ma in passato ha dimostrato di ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.42: In campo femminile la favorita numero uno è Linn Svahn. L’infortunio patito a Falun dovrebbe essere completamente superato, dunque la svedese si proporrà come la naturale candidata alla medaglia d’oro. 8.39: Alle 9 sono in programma le qualificazioni femminili, alle 9.50 le qualificazioni maschili: gli atleti che fanno segnare i migliori trenta tempi si qualificano per la fase decisiva in programma alle 11.30: cinque batterie, semifinali e finali 8.37: L’Italia si gioca una delle poche carte da medaglia di questa rassegna iridata conche dà la caccia all’ennesimo podio iridato in carriera. L’azzurro non è uno specialista della, quest’anno in questo format ha faticato ma in passato ha dimostrato di ...

