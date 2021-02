LIVE Salto con gli sci femminile, Mondiali in DIRETTA: Ema Klinec storico oro per la Slovenia! Lundby e Takanashi sul podio. Jessica Malsiner 15ma (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la terza giornata di gare al Mondiale di Oberstdorf. Buona serata 18.37: Seconda medaglia di giornata per la Slovenia che, dopo il bronzo di Lampic nella sprint, si prende l’oro con Klinec nel trampolino piccolo femminile. Arriva la quinta medaglia di giornata per la Norvegia ed è d’argento con Lundby, primo podio per il Giappone che sorride a denti stretti per il bronzo di Takanashi che voleva il primo oro iridato 18.36: C’è un’azzurra nella top 15, Jessica Malsiner che è quindicesima, mentre Lara Malsiner chiude al 18mo posto 18.35: A completare la top ten: Kriznar (Slo), Opseth (Nor), Bjoerseth (Nor), Irashko-Stolz ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.39: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la terza giornata di gare al Mondiale di Oberstdorf. Buona serata 18.37: Seconda medaglia di giornata per la Slovenia che, dopo il bronzo di Lampic nella sprint, si prende l’oro connel trampolino piccolo. Arriva la quinta medaglia di giornata per la Norvegia ed è d’argento con, primoper il Giappone che sorride a denti stretti per il bronzo diche voleva il primo oro iridato 18.36: C’è un’azzurra nella top 15,che è quindicesima, mentre Larachiude al 18mo posto 18.35: A completare la top ten: Kriznar (Slo), Opseth (Nor), Bjoerseth (Nor), Irashko-Stolz ...

