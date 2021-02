LIVE Olimpia Milano-Khimki Mosca, Eurolega basket in DIRETTA: si comincia al Forum! (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO MATCH 20.44 Le squadre sono in campo, tutto pronto al Mediolanum Forum. 20.40 All’andata, giocata agli inizi di dicembre, i biancorossi si imposero per 93-102 grazie soprattutto a una superba prova di Shavon Shields, che mise a referto 26 punti. 20.35 Il Khimki, invece, sta vivendo una stagione travagliata ed è ultima con un bilancio di 2 vittorie e 22 sconfitte, provenendo inoltre da una striscia negativa di 16 ko. 20.30 La squadra di Ettore Messina può comunque vantare un record di 16-9, che al momento vale il terzo posto in classifica alle spalle di Barcellona (18-7) e CSKA Mosca (16-8) e a distanza di sicurezza rispetto alla nona posizione che vorrebbe dire mancare l’accesso ai playoff. 20.25 Vittoria d’obbligo per l’AX Armani Exchange, che dopo uno strepitoso ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIO MATCH 20.44 Le squadre sono in campo, tutto pronto al Mediolanum Forum. 20.40 All’andata, giocata agli inizi di dicembre, i biancorossi si imposero per 93-102 grazie soprattutto a una superba prova di Shavon Shields, che mise a referto 26 punti. 20.35 Il, invece, sta vivendo una stagione travagliata ed è ultima con un bilancio di 2 vittorie e 22 sconfitte, provenendo inoltre da una striscia negativa di 16 ko. 20.30 La squadra di Ettore Messina può comunque vantare un record di 16-9, che al momento vale il terzo posto in classifica alle spalle di Barcellona (18-7) e CSKA(16-8) e a distanza di sicurezza rispetto alla nona posizione che vorrebbe dire mancare l’accesso ai playoff. 20.25 Vittoria d’obbligo per l’AX Armani Exchange, che dopo uno strepitoso ...

