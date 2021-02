LIVE Olimpia Milano-Khimki Mosca 56-43, Eurolega basket in DIRETTA: meneghini letali dall’arco nel primo tempo (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE primo tempo: Olimpia Milano-Khimki Mosca 56-43 56-43 SHIELDS dall’arco A FIL DI SIRENAA! 13 lunghezze di vantaggio per l’Armani all’intervallo! 53-43 IL FESTIVAL DELLA TRIPLA! Il giro stavolta tocca a Gigi Datome! 50-43 Risponde Bertans dall’arco. 50-40 Delaney serve Moraschini che piazza la tripla! 47-40 Altri due punti per McCollum. 47-38 2/2 in lunetta per Hines. 45-38 Bertans raccoglie l’assist di Zaytsev e spara la bomba. 45-35 BOMBA DI DELANEY! Ancora +10 Olimpia! 42-35 1/2 in lunetta per Delaney. 41-35 Zaytsev e Mickey accorciano le distanze. 41-31 Assist di Delaney, segna ancora Tarczewski. 39-31 Vialtsev spezza il break dei lombardi. 39-29 ANCORA ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE56-43 56-43 SHIELDSA FIL DI SIRENAA! 13 lunghezze di vantaggio per l’Armani all’intervallo! 53-43 IL FESTIVAL DELLA TRIPLA! Il giro stavolta tocca a Gigi Datome! 50-43 Risponde Bertans. 50-40 Delaney serve Moraschini che piazza la tripla! 47-40 Altri due punti per McCollum. 47-38 2/2 in lunetta per Hines. 45-38 Bertans raccoglie l’assist di Zaytsev e spara la bomba. 45-35 BOMBA DI DELANEY! Ancora +10! 42-35 1/2 in lunetta per Delaney. 41-35 Zaytsev e Mickey accorciano le distanze. 41-31 Assist di Delaney, segna ancora Tarczewski. 39-31 Vialtsev spezza il break dei lombardi. 39-29 ANCORA ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Khimki Mosca Eurolega basket in DIRETTA: vittoria d’obbligo per inseguire la vetta - #Olimpia… - fabiocavagnera : GAME DAY Chiamiamola per quello che è: un'occasione da non perdere. Assolutamente. - OlimpiaMiNews : GAME DAY Chiamiamola per quello che è: un'occasione da non perdere. Assolutamente. - AlessandroMagg4 : GAME DAY Chiamiamola per quello che è: un'occasione da non perdere. Assolutamente. - infoitsport : LIVE EUROLEAGUE - L'Olimpia Milano e il recupero con lo Zenit diretta testuale -