LIVE Busto Arsizio-Eczacibasi Istanbuln 1-1 | Champions League volley in DIRETTA | Farfalle avanti nel terzo parziale | si può fare!

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-12 Mingardi sfonda sulle mani del muro da posto due. 17-12 Non passa la battuta di Gray, che adesso lascia il campo a Piccinini. 17-11 E arriva ancora un muro di Olivotto, incredibile! 16-11 Murone di Olivotto su Boskovic, imperiosa Rossella! 15-11 Si ferma sul nastro la battuta della centrale turca. 14-11 Primo tempo vincente di Guveli. 14-10 Gray ha piantato un chiodo sui tre metri, mamma mia. 13-10 Mani-out di Boskovic, ma leci sono su ogni palla. 13-9 Stampatona di Stevanovic su Sahin, determinante mantenere break. 12-9 Diagonale sui tre metri per Sahin. 12-8 Sparacchia fuori Boskovic, regalo importante. 11-8 E si sblocca pure Gray in attacco, leci sono! 10-8 Sparacchia fuori al servizio anche Arici. Time-out per le turche. 9-8 Questa volta si ferma ...