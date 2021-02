LIVE Berlin Recycling-Trento 1-2, Champions League volley in DIRETTA. l’Itas si distrae e i tedeschi accorciano le distanze: 28-26 (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-28 Mano out di Tuia da zona 4 e Berlino accorcia le distanze ma quanti rimpianti per Trento che ha allentato il ritmo nel finale del terzo set 26-27 Errore al servizio Trento 26-26 Parallela micidiale di Lucarelli da zona 4 25-26 Mano out Tuia da zona 4 25-25 Primo tempo Podrascanin 24-25 Errore al servizio Trento 24-24 Sulla riga la diagonale di Abdel Aziz da zona 2 23-24 Mano out di Patch da seconda linea 23-23 Primo tempo Brehme 23-22 Il tocco vincente di Abdel Aziz da zona 2 22-22 Primo tempo di Brehme 22-21 Mano out di Abdel Aziz da zona 2 21-21 Errore al servizio Berlino 20-21 La parallela di Patch da zona 2, sorpasso inevitabile dopo quattro errori in battuta dei trentini che hanno perso completamente ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-28 Mano out di Tuia da zona 4 eo accorcia lema quanti rimpianti perche ha allentato il ritmo nel finale del terzo set 26-27 Errore al servizio26-26 Parallela micidiale di Lucarelli da zona 4 25-26 Mano out Tuia da zona 4 25-25 Primo tempo Podrascanin 24-25 Errore al servizio24-24 Sulla riga la diagonale di Abdel Aziz da zona 2 23-24 Mano out di Patch da seconda linea 23-23 Primo tempo Brehme 23-22 Il tocco vincente di Abdel Aziz da zona 2 22-22 Primo tempo di Brehme 22-21 Mano out di Abdel Aziz da zona 2 21-21 Errore al servizioo 20-21 La parallela di Patch da zona 2, sorpasso inevitabile dopo quattro errori in battuta dei trentini che hanno perso completamente ...

zazoomblog : LIVE Berlin Recycling-Trento Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Berlin #Recycling… - yumifurusawa : Spiritual (Live In Berlin / 1963) - John Coltrane???????????? -