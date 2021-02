LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa prova le novità. Tante voci su Te Rehutai (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: RICORDATE LA SCUFFIA DI TEAM NEW ZEALAND L’11 GENNAIO SCORSO? IMMAGINI INCREDIBILI Luna Rossa prova I NUOVI FOIL ED EFFETTUA Tante STRAMBATE IN ALLENAMENTO VIDEO: Luna Rossa TORNA IN ACQUA CON I NUOVI FOIL! VIDEO: TE Rehutai TORNA IN ACQUA INSEGUITA DALLE SPIE! Luna Rossa SBANCA IN TV: AUDIENCE E DATI DI ASCOLTO SU RAI E SKY LA LETTERA D’ADDIO DI BEN AINSLIE: “Luna Rossa SUPERIORE, MA TORNEREMO E VINCEREMO” SOLO SEI VOLTE I DEFENDER HANNO STRAPPATO LA COPPA AMERICA AI DEFENDER FRANCESCO BRUNI: “SONO SICURO CHE SARA’ UNA BATTAGLIA CON TEAM NEW ZEALAND” VIDEO: Luna Rossa E NEW ZEALAND A ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: RICORDATE LA SCUFFIA DI TEAM NEW ZEALAND L’11 GENNAIO SCORSO? IMMAGINI INCREDIBILII NUOVI FOIL ED EFFETTUASTRAMBATE IN ALLENAMENTO VIDEO:TORNA IN ACQUA CON I NUOVI FOIL! VIDEO: TETORNA IN ACQUA INSEGUITA DALLE SPIE!SBANCA IN TV: AUDIENCE E DATI DI ASCOLTO SU RAI E SKY LA LETTERA D’ADDIO DI BEN AINSLIE: “SUPERIORE, MA TORNEREMO E VINCEREMO” SOLO SEI VOLTE I DEFENDER HANNO STRAPPATO LA COPPA AMERICA AI DEFENDER FRANCESCO BRUNI: “SONO SICURO CHE SARA’ UNA BATTAGLIA CON TEAM NEW ZEALAND” VIDEO:E NEW ZEALAND A ...

PaTonygrass : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa prova i nuovi foil. Ainslie: “Torneremo e vinceremo” – OA Sport - infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: la lettera d'addio di Ben Ainslie. Luna Rossa prova i nuovi foil - infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: Luna Rossa e NZ di nuovo in acqua. E' battaglia di spionaggio! - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa prova i nuovi foil. Bruni: “Sono sicuro che sarà una battaglia” -… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa prova i nuovi foil. Bruni: “Sono sicuro che sarà una battaglia” -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE