L’Italia non riapre, nuova stretta in vista. Cosa cambia dal 6 marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Emergenza coronavirus in Italia, si lavora al nuovo decreto che entrerà in vigore dal 6 marzo: Cosa succede per quanto riguarda ristoranti, palestre e piscine? Il governo e le Regioni hanno trovato un punto di incontro sulla proroga del divieto di spostamento tra le Regioni fino alla fine del mese di marzo. Il divieto, in scadenza il 25 febbraio, è stato prorogato di trenta giorni, quindi la data di scadenza si avvicina alla fine del mese successivo. Ma nel governo si inizia a parlare anche del nuovo decreto che dovrà sostituire l’ultimo dpcm del governo Conte, in scadenza il prossimo 5 marzo: Cosa potrebbe cambiare quindi dal 6 marzo alla luce di quello che sarà il secondo provvedimento del governo Draghi? Emergenza Coronavirus, le due anime del governo ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Emergenza coronavirus in Italia, si lavora al nuovo decreto che entrerà in vigore dal 6succede per quanto riguarda ristoranti, palestre e piscine? Il governo e le Regioni hanno trovato un punto di incontro sulla proroga del divieto di spostamento tra le Regioni fino alla fine del mese di. Il divieto, in scadenza il 25 febbraio, è stato prorogato di trenta giorni, quindi la data di scadenza si avvicina alla fine del mese successivo. Ma nel governo si inizia a parlare anche del nuovo decreto che dovrà sostituire l’ultimo dpcm del governo Conte, in scadenza il prossimo 5potrebbere quindi dal 6alla luce di quello che sarà il secondo provvedimento del governo Draghi? Emergenza Coronavirus, le due anime del governo ...

matteosalvinimi : #Salvini: Vaccino russo Sputnik? Se è efficace - anche il prof. Burioni ne ha parlato bene - penso debba essere app… - borghi_claudio : @AleGrowth @lucabattanta 'Eh ma ne hanno di più della danimarcahhh' Allora fai notare che l'Italia con le restrizi… - EzioGreggio : Questi due giovani servitori della Patria non dovevano tornare nelle bare. Quando l’Italia ha propri uomini in Paes… - Antonio64399161 : RT @Cartabiancarai3: #Casalino: 'Giuseppe Conte ha cambiato gli equilibri in Europa, oggi tutti si dicono europeisti. È andato alla tv tede… - fant_chia_amor : RT @MstrDoor: @ZZiliani In Italia abbiamo una visione distorta della sportività lealtà. Avversario lanciato a rete in anticipo netto, lo fe… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia non Sentenza "shock" annulla accertamento da 600.000 Euro Fortune Italia