L’Italia è già in ritardo sul Recovery Plan. Ma Draghi… Le previsioni di Oxford Economics (Di giovedì 25 febbraio 2021) La buona notizia è che Mario Draghi ha davanti sfide che può vincere. Quella brutta è che l’Europa, Italia inclusa, sono terribilmente in ritardo sul Recovery Fund. C’è un po’ di luce e parecchie ombre nelle previsioni di Oxford Economics, presentate questa mattina, quando mancano poche ore al G20 dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali. Nel quale andrà in scena un inedito tandem targato Bankitalia. Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, sarà infatti al fianco del neoministro dell’economia Daniele Franco, che fino a pochi giorni fa era il suo vice in Via Nazionale. Prima di essere chiamato a far parte del governo dal premier Mario Draghi, anche lui ex numero uno di Palazzo Koch. Tornando agli scenari macroeconomici, Draghi dovrà fare i salti mortali per riuscire ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) La buona notizia è che Mario Draghi ha davanti sfide che può vincere. Quella brutta è che l’Europa, Italia inclusa, sono terribilmente insulFund. C’è un po’ di luce e parecchie ombre nelledi, presentate questa mattina, quando mancano poche ore al G20 dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali. Nel quale andrà in scena un inedito tandem targato Bankitalia. Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, sarà infatti al fianco del neoministro dell’economia Daniele Franco, che fino a pochi giorni fa era il suo vice in Via Nazionale. Prima di essere chiamato a far parte del governo dal premier Mario Draghi, anche lui ex numero uno di Palazzo Koch. Tornando agli scenari macroeconomici, Draghi dovrà fare i salti mortali per riuscire ...

you_trend : Con la nomina di 39 Sottosegretari (a cui va aggiunto il già nominato segretario del CdM #Garofoli), questa è la co… - Corriere : Chi ha già ricevuto le somministrazioni? Saperlo è utile, perché in Italia l’86% delle vittime del virus aveva 70 a… - chetempochefa : “A diciannove anni avevo già una mia visione del futuro: su quella visione ho costruito la mia carriera e, alla luc… - Anna19725 : @Aferdit78355557 @linaserrano59 @Frances94927944 Noi aspettiamo...e speriamo venga da sola o con Can non fa differe… - SaverioMascaro : RT @sabrina__sf: 'In un paese civile Speranza sarebbe gia stato arrestato. Sta distruggendo l'Italia e milioni di persone'. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia già Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la ... Il Sole 24 ORE