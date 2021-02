L'Italia delude in Europa (ma sotto processo c'è il Var) (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Italia è uscita con le ossa rotte dal primo giro ad eliminazione diretta della Champions League. Tre sconfitte in tre partite, diverse da raccontare e non tutte con discorsi qualificazione chiusi, ma sempre tre sconfitte che hanno ulteriormente aggravato la sensazione di essere in forte ritardo rispetto al resto d'Europa. Una condizione non solo economica e gestionale, ma anche tecnica e fisica come il divario con il Bayern Monaco ha dimostrato. Il triplo k.o. ha alimentato subito il processo al calcio Italiano: siamo inadeguati ad alti livelli, non vinciamo una coppa europea dal 2010 e da allora abbiamo ottenuto come (misero) score due finali e una semifinale di Champions League (Juventus 2015 e 2017, Roma 2018), una finale e due semifinali d'Europa League. Poi solo delusioni ed eliminazioni. C'è ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'è uscita con le ossa rotte dal primo giro ad eliminazione diretta della Champions League. Tre sconfitte in tre partite, diverse da raccontare e non tutte con discorsi qualificazione chiusi, ma sempre tre sconfitte che hanno ulteriormente aggravato la sensazione di essere in forte ritardo rispetto al resto d'. Una condizione non solo economica e gestionale, ma anche tecnica e fisica come il divario con il Bayern Monaco ha dimostrato. Il triplo k.o. ha alimentato subito ilal calciono: siamo inadeguati ad alti livelli, non vinciamo una coppa europea dal 2010 e da allora abbiamo ottenuto come (misero) score due finali e una semifinale di Champions League (Juventus 2015 e 2017, Roma 2018), una finale e due semifinali d'League. Poi solo delusioni ed eliminazioni. C'è ...

