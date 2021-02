L'invito di Amadeus a Schwazer: 'Al festival voglio ridare dignità a un grande sportivo' (Di giovedì 25 febbraio 2021) "ridare dignità e visibilità a un grande sportivo che, per cinque anni, è stato allontanato dai campi di gara per colpa di un'accusa di doping rivelatasi infondata" , sono queste le parole di Amadeus ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 febbraio 2021) "e visibilità a unche, per cinque anni, è stato allontanato dai campi di gara per colpa di un'accusa di doping rivelatasi infondata" , sono queste le parole di...

infoitcultura : Sanremo 2021, due ospiti d’eccezione: l’invito di Amadeus - zazoomblog : Sanremo 2021 due ospiti d’eccezione: l’invito di Amadeus - #Sanremo #ospiti #d’eccezione: - PietroGLaRosa : #Sanremo2021 La pubblicità ironica con la faccia di #Amadeus e la voce del mitico #fiorello 'invita' ad… - CrazyraffyDe : Amadeus un pensiero sull’invitare in una delle serate Mengoni fattelo, chiediglielo e fai di tutto per fargli accettare l’invito ?? - mely_mess : @IlContiAndrea Ma ci sarà Emma ospite? Spero di sì, vabbè vedrò #Sanremo2021 solo per @Ibra_official anche se dopo… -