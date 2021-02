L’indicatore del sentimento economico porta l’Italia al secondo posto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una speciale classifica indica, sorprendentemente, l’Italia al secondo posto per quanto riguarda L’indicatore del sentimento economico. sentimento economico (web source)L’indicatore del sentimento economico è composto da una serie di indici che vengono collassati per farne uno solo in grado di ‘comprendere il sentimento verso l’economia’. I dati nell’Unione Europea sono molto contrastanti con Nazioni che in questo senso riescono ad ottenere risultati positivi ed altre che invece hanno difficoltà nell’emergere in un quadro più complesso di quel che è previsto. L’economia infatti sta subendo un arresto che parte ormai da lontano, dal marzo del 2020 ... Leggi su kronic (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una speciale classifica indica, sorprendentemente,alper quanto riguardadel(web source)delè comda una serie di indici che vengono collassati per farne uno solo in grado di ‘comprendere ilverso l’economia’. I dati nell’Unione Europea sono molto contrastanti con Nazioni che in questo senso riescono ad ottenere risultati positivi ed altre che invece hanno difficoltà nell’emergere in un quadro più complesso di quel che è previsto. L’economia infatti sta subendo un arresto che parte ormai da lontano, dal marzo del 2020 ...

