Licenziamenti, le riforme impossibili: la Consulta riscrive la legge Fornero (dopo aver azzerato il Jobs Act) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una sentenza dalla portata dirompente si abbatte sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: la Corte Costituzionale, con un comunicato diffuso il 24 febbraio, ha annunciato l'arrivo di una sentenza con la quale viene ripristinata la reintegrazione sul posto di lavoro per i cosiddetti Licenziamenti economici, nei casi in cui tali misure non siano giustificate da un fatto reale. La disciplina di questo tema era stata rivista nel 2012 dalla riforma Fornero, che aveva diversificato le sanzioni da applicare ai Licenziamenti ingiustificati: la reintegrazione sul posto di lavoro era stata mantenuta per i recessi privi di giusta causa, mentre era stata prevista una sanzione diversa (risarcimento del danno da 12 a 24 mensilità) per i casi di recessi motivati sulla base di un'esigenza organizzativa od oggettiva rivelatasi ...

